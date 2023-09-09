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Ишимские врачи восстановили пациенту работу почек

Общество, 09:59 09 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работу почек помогли восстановить 67-летнему жителю Голышманово врачи Областной больницы №4. Мужчина обратился в поликлинику к врачу-терапевту по месту жительства с жалобами на анурию в течение суток. Пациента госпитализировали в хирургическое отделение стационара по месту жительства, сообщает пресс-служба больницы.

После дополнительных обследований было принято решение перевести больного в Областную больницу №4, поскольку ему требовалась заместительная почечная терапия. Транспортом Центра медицины катастроф мужчину доставили в Центр гемодиализа в Ишиме. К тому времени состояние пациента стало тяжелым - почки отказались выполнять свою функцию - и его сразу госпитализировали в отделение реанимации.

"Причиной острой почечной недостаточности являлся бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств. Обезболивающие мужчина назначил себе сам и почти месяц их принимал, хотел избавиться от боли в пояснице, и чуть не лишился жизни", - сказала заместитель главного врача ОБ №4 Галина Туманова.

В больнице Ишима пациент провел 16 дней, 7 из которых находился под наблюдением врачей-реаниматологов и трансфузиологов. Оставшееся время за ним наблюдали врачи-терапевты. После проведенных пяти сеансов гемодиализа острая почечная недостаточность купирована, функция почек восстановлена.

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

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# областная больница №4

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