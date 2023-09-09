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Тюмень участвует в федеральном конкурсе "Город России"

Общество, 10:39 09 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут проголосовать за город в федеральном конкурсе "Город России" до конца 2023 года. Сейчас Тюмень собрала больше 16,5 тыс. голосов и находится на 14 месте.

Для голосования необходимо зайти на сайт город-россии.рф, кликнуть на город и подтвердить свой выбор. Процедура бесплатна, возрастных ограничений нет, сообщает "Вслух.ру". Голосование проводится в течение календарного года, итоги подведут в конце декабря. Жители могут оказывать поддержку хоть каждый день: ограничение — один голос с IP-адреса в сутки.

Отметим, сейчас Тюмень занимает самую высокую позицию среди столиц УФО. В тройке лидеров на данный момент Нальчик, Владивосток, Севастополь.

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