Тюмень участвует в федеральном конкурсе "Город России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут проголосовать за город в федеральном конкурсе "Город России" до конца 2023 года. Сейчас Тюмень собрала больше 16,5 тыс. голосов и находится на 14 месте.

Для голосования необходимо зайти на сайт город-россии.рф, кликнуть на город и подтвердить свой выбор. Процедура бесплатна, возрастных ограничений нет, сообщает "Вслух.ру". Голосование проводится в течение календарного года, итоги подведут в конце декабря. Жители могут оказывать поддержку хоть каждый день: ограничение — один голос с IP-адреса в сутки.

Отметим, сейчас Тюмень занимает самую высокую позицию среди столиц УФО. В тройке лидеров на данный момент Нальчик, Владивосток, Севастополь.