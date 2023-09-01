Инженеру из Тюмени вручили умную колонку на викторине "Знай свой край!"

Умную колонку – большую станцию вручили инженеру из Тюмени на викторине "Знай свой край!" фестиваля "Тюменская осень". Анастасия Холмогорова сказала, что она правильно ответила на вопрос об известном градоначальнике Андрее Текутьеве, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"У нас дома уже имеется большая умная колонка. Маленькую поставили в детской комнате. Ребенок доволен", - пояснила победительница.

Ребенок доволен, что у родителей есть новая колонка, а на своей он слушает сказки.