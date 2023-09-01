В Тюменской области приступили к подсчету голосов
Политика, 20:04 10 сентября 2023
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Все участки для голосования закрылись в Тюменской области, комиссии приступили к подсчету голосов.
10 сентября жители Тюменской области, Югры и Ямала выбирали губернатора Тюменской области, жители Тюмени также выбирали депутатов Тюменской городской думы.
Предварительные итоги явки избирателей председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин представит на брифингах, сообщает информационный центр регионального правительства.