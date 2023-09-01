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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин поблагодарил земляков за участие в выборах

Политика, 22:19 10 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Владимир Пискайкин поблагодарил земляков за участие в выборах, сообщает информационный центр регионального правительства.

Владимир Пискайкин отметил, что 10 сентября много ездил с однопартийцами по участкам, серьезных нарушений они не обнаружили.

"Безусловно, выборы полезны для нашей области. Мы надеемся, что наработки избирательной кампании после этих выборов будут востребованы нашим обществом. Всем большое спасибо за работу, удачи, благополучия", — отметил политик.

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