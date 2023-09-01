Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области. По данным на 7 часов 11 сентября, за него проголосовали 78,89 % избирателей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего обработано 97,38 % протоколов. Предварительную информацию озвучили в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. По ней на втором месте по числу голосов находится кандидат в губенаторы Денис Садовников, на третьем - Иван Левченко, на четвертом - Владимир Пискайкин.