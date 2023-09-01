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Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области

Политика, 07:49 11 сентября 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области. По данным на 7 часов 11 сентября, за него проголосовали 78,89 % избирателей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего обработано 97,38 % протоколов. Предварительную информацию озвучили в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. По ней на втором месте по числу голосов находится кандидат в губенаторы Денис Садовников, на третьем - Иван Левченко, на четвертом - Владимир Пискайкин.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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