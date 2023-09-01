Сбербанк заявил об участии в пилотном проекте по тестированию цифрового рубля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбербанк продолжает участвовать в пилотном проекте Банка России по тестированию цифрового рубля, сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, пишет ТАСС.

В начале августа ЦБ назвал 13 банков, которые будут первыми тестировать реальные операции с цифровым рублем. При этом в группу не вошли Сбербанк и "Тинькофф", которые ранее числились среди банков, готовых участвовать в техническом тестировании операций с цифровыми рублями

"Сбербанк продолжает участвовать в пилотировании цифрового рубля. Процесс идет поэтапно, и мы действуем последовательно в рамках установленного процесса", - сказал Попов.

Банк России и группа банков 15 августа начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе будут тестироваться активные операции - открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях. Как сообщали в ЦБ, в тестировании начнут участвовать порядка 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России. По оценкам ЦБ, массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 2025 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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