Театр-студию "Свобода", библиотечные клубы и студии презентуют на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация театра-студии "Свобода", мастер-класс по актерскому мастерству, закомство с клубными формированиями пройдет в рамках проекта "Книжный эпицентр" на площади 400-летия Тюмени 13 и 15 сентября.

13 сентября в 18 часов режиссер библиотечного театра-студии "Свобода" Амит Камбодж презентует работу студии и проекты театра за последние два года. Участникам встречи предложат поучаствовать в мастер-классе по актерскому мастерству. В увлекательных упражнениях, играх и импровизациях любой желающий сможет раскрыть свои навыки.

15 сентября с 15 до 16 часов состоится презентация клубных формирований "В библиотеку за знаниями". С клубами и студиями зовут познакомиться детей и взрослых. Посетители мероприятия узнают о развивающих занятиях для дошкольников "Я расту!", познакомятся с клубами "Шахматное королевство", "Робототехника" и клубом "English for you".

Ребята и взрослые узнают о мероприятиях клуба "КиТ" и увидят творческие работы предыдущего сезона. Для самых активных библиотекари проведут мастер-класс "Веселые котики" по созданию фигуры из воздушного пластилина.

На встречах будут работать книгообменники.

Возрастное ограничение: 0+.