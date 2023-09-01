Активист Артем Алискеров провел марафон в Тюмени в поддержку донорства костного мозга

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюмень присоединилась к Всероссийской акции #ДавайВступай, направленной на формирование федерального регистра доноров костного мозга. Активист Артем Алискеров пробежал по улицам областной столицы 12 сентября.

"Когда мне поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз", я на протяжении трех дней не знал, как сказать об этом маме. Лечение длилось почти три года, я прошел 31 курс химиотерапии. Врачи боролись за мой костный мозг, восстановили его. Мне не делали пересадку. Донором важно быть, потому что беда может коснуться каждого. Нужно, чтобы все было готово к этому, чтобы были клетки и человека спасали здесь и сейчас. Мне самому нельзя быть донором, но я призываю каждого из вас к этому", — поделился Артем Алискеров.

Точкой старта символически выбрали Областную станцию переливания крови. Протяженность дистанции составила 42,2 км. Своим примером активист из Твери решил вселять надежду в тех, кто тоже столкнулся с серьезным диагнозом. Большая акция проводится во многих городах по всей России с 4 сентября. Марафон стартовал от Омска.

На сегодняшний день пять тысяч человек в Российской Федерации, из них чуть меньше тысячи — дети, нуждаются в пересадке костного мозга. Вероятность найти совместимого донора среди родственников пациента — не более 10-20 %. Поэтому и создаются федеральные регистры. "Когда в семью приходит беда, на всей территории России мы можем найти подходящего донора. Чем нас будет больше в федеральном регистре, тем больше вероятность найти своего донора человеку, который нуждается в помощи", — сказала главный врач тюменской больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России Лариса Боярская.

Донорство востребовано всегда. На сегодняшний день в федеральном регистре содержатся данные о 205 тыс. доноров костного мозга, добавил главврач Областной станции переливания крови Александр Гаврилей. "Конечно, это небольшая цифра. В Германии, например, в их регистре находится информация о девяти миллионах. Сейчас нам нужно очень быстро наполнять свой регистр для того, чтобы можно было найти подходящего донора и вылечить человека. Жители Тюменской области активно включаются в эту работу. За год образцы крови для регистра сдали больше тысячи человек", — сказал он.

После сдачи образец крови направляют на тестирование в центральную лабораторию в Санкт-Петербурге. Закрепляется код донора, информация вносится в регистр. Когда заболевает человек, клиника обращается в регистр, смотрит коды. После углубленного тестирования подходящего донора вызывают на процедуру сдачи костного мозга.

Раньше при взятии материала делали пункции из бедренной кости, сейчас метод щадящий. Процедура напоминает плазмаферез. К человеку присоединяют аппарат, через него прогоняется кровь, отбираются стволовые клетки. Процедура длится около 4-5 часов.

Среди доноров Тюменской области пять человек непосредственно стали донорами костного мозга, они сдали клетки в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Двум донорам, которые смогли прийти на старт акции #ДавайВступай в Тюмени, вручили благодарственные письма и памятные медали.

Тюменец Алексей Шишков, ставший донором костного мозга в июне 2022 года, заверил, что процедура безболезннена и призвал всех присоединиться к донорскому движению. О поиске доноров для детей, которые больны лейкемией, мужчина узнал, прочитав информацию в бегущей строке. Примерно три года назад Алексей Шишков сдал кровь на совместимость и ему позвонили, что материал по 10 из 10 показателей совпадает с данными одного ребенка. "Сдача стволовых клеток ничем не отличается от сдачи крови, только она занимает около пяти часов. Это не болезненно, какого-либо разрушительного воздействия на организм не почувствовал. Расходы по проживанию и питанию взял на себя институт", — поделился мужчина.

Через полгода-год донора уведомляют о состоянии реципиента. В 2023 году Алексей Шишков получил информацию о том, что ребенок достиг ремиссии. "Я хотел бы призвать других к донорству. Никто ничего не теряет, мы не отдаем часть своего здоровья. Некоторые представляют, что там делают какие-то операции. Это просто банальная сдача крови: ее выкачивают и закачивают обратно. В этом нет ничего сверхъестественного и болезненного. Главное решиться и сделать это. Если есть возможность помочь детям — это святое дело", — заключил донор.

Отметим, к Артему Алискерову присоединились и тюменские бегуны. Накануне они кинули клич в своих сообществах. "Среди нас сегодня есть чемпион Европы по легкой атлетике, тренер по физподготовке футбольного клуба "Тюмень" Павел Тренихин. Артема пришли поддержать и тюменские беговые клубы — Balance, Tritime, Tyumen trail, "5 верст". Мы дружное сообщество, помогаем во всех мероприятиях, касающихся здоровья. Основная идея — привлечь внимание к донорству. Наши бегуны сдают кровь. Среди моих знакомых спортсменов есть даже ребята, которые уже являются почетными донорами", — поделился руководитель клуба "5 верст" Роман Берестовский.

Маршрут для Артема Алискерова и других бегунов разрабатывали с учетом того, чтобы спортсмены увидели город, его достопримечательности. Сначала хотели организовать забег по объездной, но сочли это неинтересным. В итоге маршрут пролегал по городу, бегунов можно было увидеть на гостевых улицах, исторической части Тюмени и вокруг экопарка Затюменского. На разных точках любители спорта могли присоединиться к марафону. Для их удобства организаторы сделали трансляцию геолокации.

После Тюмени активист устроит марафон в Кургане.

Инна Пахомова