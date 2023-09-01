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Узнать историю улицы Холодильной предлагают тюменцам на пешеходных прогулках

Общество, 12:14 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продолжение серии пешеходных прогулок "От Сараев до Сараев, или Пешком к холодильнику" состоится в Тюмени 14 и 15 сентября в 12 часов. Длина ул. Холодильной сегодня — почти 4 километра, поэтому маршрут разделен на три части.

Первая прогулка от начала ул. Холодильной до ул. 50 лет Октября уже состоялась. 14 сентября тюменцам предлагают прогуляться с экскурсоводом от ул. 50 лет Октября до ул. Республики, 15 сентября — от ул. Республики до Транссибирской магистрали.

"Это не туристический проект, это экскурсии для людей, которые живут в Тюмени. На улице Холодильной, бывшей Односторонке к мельнице, нет объектов историко-культурного наследия, но есть история, которой нужно делиться. Эта улица преображается у нас на глазах, буквально через год-два она будет выглядеть совершенно иначе. Мы можем увидеть последние дни жизни некоторых достопримечательностей, например, деревянных домов", — считает краевед Дмитрий Падерин.

Запись на прогулку и подробности — по телефону 8 (3452) 22-52-37.

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