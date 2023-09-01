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Пробный запуск котельных провели в Уватском районе после ремонта

Экономика, 17:01 12 сентября 2023

Пробный запуск котельных провели в Уватском районе. Нареканий в работе оборудования после капитального ремонта не выявили. Подготовка к отопительному сезону идет по графику. Создан достаточный запас топлива – котельные обеспечены углем и нефтью, сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

"Подготовка к отопительному периоду началась еще весной. Для улучшения качества, надежности и безаварийной работы теплоисточников на котельных в Уватском районе проведена работа по промывке котлов, техническому обслуживанию насосов. В Алымке и Красном Яре в котельных заменены дымовые трубы, в Увате – котел, насосное оборудование и отремонтирована автоматика", - прокомментировал ход работ Вячеслав Елизаров.

В Красном Яре по ул. Стивы Дорониной отремонтировали 329 погонных метров сетей теплоснабжения.

Подача тепла будет происходить поэтапно и при соблюдении температурного режима – менее плюс 8 градусов на протяжении пяти дней.

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# котельные , ремонт , теплоснабжение , Уватский район

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