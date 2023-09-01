Для тюменских студентов проведут предпринимательский турнир "Рынок и капитал"

| Фото: группа "Я в деле | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: группа "Я в деле | Тюменская область" во ВКонтакте

Предпринимательский турнир "Рынок и капитал" проведут для тюменских студентов вузов и ссузов с 18 по 24 сентября. За этот период планируется охватить 1 тыс. 200 участников.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель медиаштаба "Я в деле" Юлия Латышенко.

"Ребята окунутся в атмосферу рынка, их ждут интересные станции, на которых они могут устроиться на работу, решить бизнес-кейсы, вложиться в металлы и многое другое", - добавила она.

Турнир проходит в форме командной игры, где студенты учатся работать с инвестиционными инструментами и управлять бизнесом, развивая предпринимательские навыки. Задача участников состоит в выработке эффективной бизнес-стратегии, которая позволяет получить максимальное количество баллов и выйти в финал.

Лучших организаторы пригласят на четвертый сезон программы молодежного предпринимательства "Я в деле". На ней ребята освоят фундаментальные знания о том, как с нуля построить бизнес, смогут монетизировать его и довести до первой прибыли. Также в его рамках ежегодно проходит образовательный курс Start Up.

Виктория Макарова