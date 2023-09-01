Тюменскую молодежь приглашают на ИТ-олимпиаду с главным призом 3 млн рублей

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Цифровая экосистема МТС сообщает о старте приема заявок на всероссийскую олимпиаду по программированию True Tech Champ. Главный приз за первое место — 3 млн рублей.

True Tech Champ — масштабное событие на российском ИТ-рынке с разнообразной образовательной и развлекательной программой, фестиваль программирования, главная цель которого не только открыть таланты, но и создать новое ИТ-комьюнити в стране. Принять участие смогут как школьники и студенты, так и действующие специалисты.

Олимпиада True Tech Champ, сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, включает два потока для разных возрастных категорий. В первый трек приглашаются учащиеся старших классов от 14 лет и студенты профильных технических вузов. Участникам предстоит решить олимпиадные задания и продемонстрировать знание алгоритмического программирования. Победители младшей группы получат призы и денежные награды: за первое место – 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье место — 250 тыс. рублей.

Во втором треке старшей категории будут соревноваться ИТ-специалисты разного уровня и стека. Участникам предстоит решить технические задания и пройти испытания по программированию на скорость на пяти наиболее популярных языках в МТС: Java, Go, Python, С++, C#. В этой категории экосистема определит несколько победителей и также вручит денежные призы: 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей за второе, и по 500 тыс. рублей двум обладателям третьего места.

Прием заявок на участие в олимпиаде продлится с 4 сентября по 5 октября, регистрация доступна на официальном сайте мероприятия. МТС окажет образовательную поддержку участникам отборочных испытаний.