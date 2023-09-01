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До 70 тысяч рублей увеличен штраф за незаконный вылов муксуна в Обь-Иртышском бассейне

Экономика, 12:03 13 сентября 2023

yanao.ru | Фото: yanao.ru

В 19 раз увеличили штраф за незаконный вылов муксуна в Обь-Иртышском бассейне. С 16 сентября размер таксы составит 70 тыс. 83 рубля вместо 3 тыс. 640 рублей действующих сейчас, сообщает Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства.

"Решение увеличить таксу объясняется низкой численностью популяции муксуна Обь-Иртышского бассейна. Также быстрыми темпами сокращения ресурсов этой рыбы в результате незаконного лова и нарушения среды обитания", - уточнили в ведомстве.

Такса установлена постановлением правительства России от 8 сентября 2023 г. № 1458 для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.

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# браконьеры , рыболовство , штрафы

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