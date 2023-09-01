  • 12 сентября 202312.09.2023вторник
  • USD96,5083
    EUR103,5332
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-восточный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Водитель без прав сбил подростка на Салаирском тракте

Происшествия, 15:32 12 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний подросток попал под колеса автомобиля Toyota Mark 2 на 19-м километре Салаирского тракта в ночь на 12 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. В результате ДТП подросток был госпитализирован с травмой ноги.

22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом. На него составлены административные материалы за управление автомобилем без водительского удостоверения, а также за незаконную тонировку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 12.09.2023Водитель без прав сбил подростка на Салаирском тракте
17:23 11.09.2023Вирус бешенства обнаружен при исследовании кошки в селе Заводоуковского округа
17:12 11.09.2023Жителя Тюменской области за пьяную езду лишили автомобиля
13:20 11.09.2023Двое детей разбились на квадроцикле в Тюменской области