Водитель без прав сбил подростка на Салаирском тракте

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний подросток попал под колеса автомобиля Toyota Mark 2 на 19-м километре Салаирского тракта в ночь на 12 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, мальчик с ограниченными возможностями здоровья шел по середине проезжей части. В результате ДТП подросток был госпитализирован с травмой ноги.

22-летний водитель автомобиля не имеет права управления транспортом. На него составлены административные материалы за управление автомобилем без водительского удостоверения, а также за незаконную тонировку.