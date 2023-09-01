На пешеходном переходе в Тюмени сбили первоклассника

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Первоклассника сбил водитель автомобиля Ford на пешеходном переходе у дома 85 на ул. Кремлевской в Тюмени 12 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, светофор на переходе не работал, а мальчик шел по "зебре" с самокатом, спешившись. Он шел в соседний двор на детскую площадку. "Сейчас выясняется, почему 67-летний водитель не пропустил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил ушиб", – рассказали Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.