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В Тюмени блокируют аккаунты нарушителей правил аренды электросамокатов

Общество, 12:36 13 сентября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

185 тыс. 599 предупреждений за езду на одном самокате вдвоем выписано жителям Тюмени в 2023 году. Заблокировано 550 аккаунтов злостных нарушителей правил аренды, сообщает городская администрация.

В настоящее время в областном центре установлено 65 медленных зон, где скорость передвижения на электросамокате ограничивается 15 км в час.

Введено также 30 зон запрета эксплуатации электросамокатов. Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени внесено в реестр 968 мест расстановки электросамокатов.

Рабочие встречи с представителями операторов средств индивидуальной мобильности проходят в Тюмени регулярно. В августе были проведены бесплатные обучающие мероприятия в формате "Школа вождения".

Кроме того, оператор "ЮрентБайк.ру" разрабатывает чат-бот, который позволит организовать обратную связь прокатчиков с жителями и посредством которого можно оперативно сообщать о нарушениях.

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# электросамокат

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