Зеленую зону и спортивную площадку на крыше межвузовского кампуса хотят видеть тюменские студенты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зеленую территорию, спортивную площадку и аптекарский огород хотят видеть тюменские студенты в межвузовском кампусе, который начнут строить на берегу оз. Круглого в Тюмени в 2024 году.

В областном Студсовете уже третий год проводят исследования студенческой среды, в том числе собирают и мнения по поводу наполнения кампуса.

"На крыше здания было бы классно сделать какую-то площадку, возможно спортивную – футбольную или баскетбольную. Важна зеленая зона, такая как, например, аптекарский огород, который мы реализуем сейчас возле нашего медицинского университета", - сказала заместитель председателя Студсовета Тюменской области Дания Степанова.

Член Студсовета Тюменской области Ракель Аббасова добавила, что в межвузовском кампусе должно быть место отдыха, куда можно сразу после пар пойти отдохнуть.

Помимо мест отдыха объект должен стать единой площадкой, где студенты и преподаватели смогут реализовать свой потенциал. Так, студент 4 курса Института фармации Тюменского медуниверситета Илья Кузьминов ведет серьезную научную работу – он исследует влияние лекарственных средств на ферменты в организме. По его словам, у него есть знания со стороны фармацевтики, но ответы со стороны патогенеза и болезней различных животных планировал получить со стороны ГАУ Северного Зауралья.

Также ребята хотели бы, чтобы в общежитиях был интересный, современный дизайн, а также больше удобств, например, лифт.

"Хорошо, что кампус построят в городе, потому что мы все-таки молодежь, нам хочется гулять, хорошо проводить время. И даже сходить распечатать что-то для докладов, купить канцелярию удобней здесь, а не за городом", - отметила студентка ГАУ Северного Зауралья Софья Корнеева.

Проект предусматривает создание 10 сооружений площадью 167 тыс. 300 кв. м. Это четыре общежития, гостиница, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития талантливой молодёжи, спортивный центр. Здесь будет обучаться порядка пяти тысяч студентов.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.