Тюменские старшеклассники участвуют в традиционной "Школе безопасности"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

250 учеников 7-9 классов пробуют свои силы традиционных соревнованиях среди тюменских старшеклассников "Школа безопасности" 13 сентября.

Как сообщает администрация Тюмени, соревнования проходят на территории детского центра "Алый парус". В торжественном открытии принял участие заместитель главы города Петр Вагин.

Во время открытия сотрудники ТОСЭР провели показательное спасение "пострадавшего в ДТП", извлекая его из искорёженного автомобиля.

"Школа безопасности" проводится уже много лет и организуется с целью ответственного отношения к вопросам личной безопасности, практических поведения в экстремальных ситуациях.

14 сентября к соревнованиям приступят ученики 10 и 11 класов.