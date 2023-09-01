Тюменским выпускникам представят 150 рабочих мест на ярмарке вакансий

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

150 рабочих мест представят тюменским выпускникам на ярмарке вакансий в Тюмени 14 сентября. Найти первое место работы по специальности смогут бухгалтеры, фельдшеры, сварщики, инженеры, повара, сообщает информационный центр регионального правительства.

Вакансии представят такие компании, как: "Бухгалтерия бизнеса", завод БКУ — филиал "Уралмаш НГО Холдинг" в Тюмени, "Монтажные технологии", "Гарден", "РН-Уватнефтегаз" и другие. Кадровые специалисты предприятий расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях, проведут экспресс-собеседования.

Ярмарка начнется в 11 часов в конференц-зале по ул. Республики 204 в, корп. 3, на 5 этаже. Продолжительность - один час. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+