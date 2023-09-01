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Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" отметит юбилей

Общество, 15:42 14 сентября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патриотическое мероприятие, посвященное 25-летию со дня первой экспедиции военно-поискового отряда "Кречет" клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова, пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" 15 сентября. Начало – в 15 часов 30 минут.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, гостей ждет насыщенная программа. Будут работать интерактивные площадки по сборке и разборке автомата Калашникова, выставка ВПО "Кречет". Состоятся театрализованное представление, показательные выступления казаков по фланкировке шашкой под руководством педагога дополнительного образования клуба детского творчества им. А. М. Кижеватова" Вадима Недоступа, а также спортсменов отделения рукопашного боя.

На торжественном мероприятии пройдет церемония вручения медальонов участников Великой Отечественной войны, поднятых бойцами при проведении летней поисковой экспедиции 2023 года, родственникам красноармейцев, а также вручение заслуженных наград руководителю поискового отряда "Кречет" и педагогам клуба детского творчества.

Возрастное ограничение: 6+.

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# поисковики , праздник

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