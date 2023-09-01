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Александр Моор: Тюменский район демонстрирует высокие темпы развития

Политика, 17:28 14 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский район в последние годы демонстрирует удивительные темпы развития. Здесь при населении 140 тыс. человек в 2022 году ввели 904 тыс. квадратных метров жилья.

Об этом на пресс-конференции 14 сентября, посвященной итогам единого дня голосования, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отвечая на вопрос журналиста одного из СМИ о возможности присоединения Тюменского района к Тюмени, глава регион сказал, что Тюменью и Тюменским районом нужно управлять как единой агломерацией. Менять границы муниципалитетов необязательно: есть другие механизмы управления и совместной координации.

"Чтобы что-то сделать, я всегда задаю вопрос: "Зачем?" Если есть логический ответ, значит, нужно делать. Зачем присоединять Тюменский район к Тюмени? На этот вопрос у меня нет логического объяснения", — сказал губернатор.

Инженерная инфраструктура у района и Тюмени практически становится единой. В 2019 году было заключено концессионное соглашение. Многие населенные пункты присоединяются к централизованной системе водоснабжения и водоотведения Тюмени.

"Работы уже ведутся по основным трактам. Потенциально эта система может развиваться дальше, это эффективнее, чем делать локальную систему. Сегодня единая и транспортная система. При проектировании, строительстве тех или иных развязок мы учитываем развитие всей городской агломерации", — сказал глава региона.

Он добавил, что стоят большие задачи по строительству объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов, объектов первичного здравоохранения. Население растет, интенсивно идет застройка, поэтому это необходимо.

Сегодня Тюменский район с точки зрения свободных земельных ресурсов — основной для реализации промышленных проектов. Индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский" находятся именно там. Есть потенциал и для развития других площадок в Тюменском районе, добавил губернатор.

"Если говорить отдельно о Тюменском районе, перспективы ближайших пяти лет такие же быстрые, динамичные, как и в предыдущие пять лет. Но в любом случае развитие этой территории нужно рассматривать с общей логикой, планированием", — заключил Александр Моор.

Инна Пахомова

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# Александр Моор , Тюменский район

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