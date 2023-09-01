Детектива и хакера судили в Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Директора детективного бюро и хакера осудили в Тюмени за неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Первый подсудимый, уволившись из органов внутренних дел по выслуге лет, в 2010 году получил лицензию на занятие частной детективной деятельностью и зарегистрировал частное сыскное агентство.

Кроме слежки за неверными женами, он принимал заказы на получение сведений по детализации телефонных разговоров. Для этого в 2015 году познакомился с хакером, ранее уже судимым за взломы электронной почты.

Вначале хакер за плату помогал директору агентства продвигать сайт и искать людей в социальных сетях. Позже он подсказал, как можно незаконно можно получать доступ к детализации сообщений по сотовой связи.

В это время агентство получило от одного из екатеринбургских предприятий заказ на детализацию телефонных сообщений своего клиента. Детектив взялся помочь, а его подручный подсказал, как это можно сделать в салоне сотовой связи.

Для этого надо было иметь нотариальную доверенность. Бланк хакер скачал в сети Интернет и распечатал на цветном принтере, а также подделал подпись нотариуса.

Ему требовалось получить сим-карту с определенным абонентским номером жителя Свердловской области. За определенную плату он втянул в аферу своего ничего не подозревавшего знакомого и уговорил его приехать в Тюмень для оформления сим-карты.

Сотрудница салона сотовой связи по фальшивой доверенности выдала подставному мужчине клонированную сим-карту. Однако активировать ее не вышло. Владельцу телефонного номера от оператора сотовой связи пришло смс-предупреждение.

Мужчина позвонил на горячую линию оператора сотовой связи и заблокировал клонированную сим-карту. Затем владелец телефонного номера написал заявление в полицию.

Оперативники выявили фальшивую доверенность, а из салона сотовой связи изъяли видеозапись, на которой было видно двух человек, получавших сим-карту по фальшивой доверенности. Подозреваемых задержали.

Суд лишил хакера свободы на три года, детектив получил два года условно.