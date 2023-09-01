Шеф-повара из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени представят для гостей TNF фирменные сеты
Именитые повара из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени представят для гостей Промышленно-энергетического форума TNF фирменные сеты: сибирский, русский, уральский. Их можно будет попробовать в ресторане TNF с 18 по 21 сентября.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель гастрономических площадок форума Анна Данкина.
"В Тюмень на это время прилетят шеф-повар ресторана RUSKI башни ОКО Москва-сити Александр Волков-Медведев, он представит русский сет. Сергей Мирошников – представитель аутентичной уральской кухни из Екатеринбурга. И в ресторане будет готовить сибирский сет Яна Першина из кафе 15/86", - рассказала Анна.
Всего три гастроплощадки подготовят для участников форума и жителей, гостей города. В зоне пати можно будет отведать напитки, легкие закуски, фирменные десерты от ведущей кондитерской компании Тюмени.
Площадка гастробара "Попробуй Сибирь на вкус" будет открыта возле уличной экспозиции форума. Она будет доступна для всех. Компания "Максим" презентует новый проект "Геолог" - сибирские деликатесы, уха из нефти, блюда из муксуна. Таким образом, заметила куратор направления, здесь представят региональную кухню в полной мере.
Промышленно-энергетический форум TNF соберет более 10 тыс. участников. В павильоне и на территории Тюменского технопарка будут работать стенды 68 компаний Тюменской области, регионов РФ, иностранных партнеров. Посетить экспозицию могут не только участники события, но и жители, гости области. Для этого нужно пройти регистрацию.
Программа форума на сайте.
Анжела Лебедева