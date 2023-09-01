Шеф-повара из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени представят для гостей TNF фирменные сеты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Именитые повара из Москвы, Екатеринбурга и Тюмени представят для гостей Промышленно-энергетического форума TNF фирменные сеты: сибирский, русский, уральский. Их можно будет попробовать в ресторане TNF с 18 по 21 сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель гастрономических площадок форума Анна Данкина.

"В Тюмень на это время прилетят шеф-повар ресторана RUSKI башни ОКО Москва-сити Александр Волков-Медведев, он представит русский сет. Сергей Мирошников – представитель аутентичной уральской кухни из Екатеринбурга. И в ресторане будет готовить сибирский сет Яна Першина из кафе 15/86", - рассказала Анна.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего три гастроплощадки подготовят для участников форума и жителей, гостей города. В зоне пати можно будет отведать напитки, легкие закуски, фирменные десерты от ведущей кондитерской компании Тюмени.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадка гастробара "Попробуй Сибирь на вкус" будет открыта возле уличной экспозиции форума. Она будет доступна для всех. Компания "Максим" презентует новый проект "Геолог" - сибирские деликатесы, уха из нефти, блюда из муксуна. Таким образом, заметила куратор направления, здесь представят региональную кухню в полной мере.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленно-энергетический форум TNF соберет более 10 тыс. участников. В павильоне и на территории Тюменского технопарка будут работать стенды 68 компаний Тюменской области, регионов РФ, иностранных партнеров. Посетить экспозицию могут не только участники события, но и жители, гости области. Для этого нужно пройти регистрацию.

Программа форума на сайте.

Анжела Лебедева