253 солдатских медальона передал родственникам бойцов тюменский отряд "Кречет"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Военно-поисковый отряд "Кречет" клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова отметил 25-летие со дня первой экспедиции. Патриотический концерт прошел во Дворце творчества и спорта "Пионер" 15 сентября.

За 25 лет были подняты более полутора тысяч останков, проведено 48 экспедиций и переданы родственникам солдат 253 медальона.

В конце августа 2023 года отряд вернулся из летней экспедиции в Западнодвинский район Тверской области. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" командир отряда Андрей Ковалевский, за время работы было найдено 28 медальонов. На данный момент установлено 11 имен. На мероприятии, приуроченном к 25-летию отряда, солдатские медальоны красноармейцев Михея Лешукова и Александра Санникова передали родственникам. На событии присутствовала 88-летняя дочь Михея Санникова. Она помнит, как, уходя на войну, отец взял ее на руки у калитки и обнял. Больше женщина его никогда не видела.

Еще восемь медальонов находятся на экспертизе. "Обычно процесс установления родственников – очень затяжной. Мы вернулись из экспедиции 25 августа. Еще месяц не прошел – практически все родственники найдены. География широкая – Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Челябинская, Свердловская, Кировская области. Надо сказать, что поисковый отряд – это не только про увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, одна из целей – это найти себя, место в жизни", – сказал командир военно-поискового отряда "Кречет".

Когда-то отряд стал делом жизни для Андрея Ковалевского. Он хорошо помнит свою первую экспедицию, в которой принимал участие в 1998 году. "Меня это очень впечатлило. Первая экспедиция оставила такой отпечаток в моей душе. Это не просто останки, это люди, у каждого из которых была своя жизнь, судьба. Они отдали жизни за наше существование. Это достойное дело. Я, как молодой человек, ищущий себя в жизни, понял, что этим делом стоит заниматься", – сказал он.

Андрей Ковалевский руководит отрядом с 2000 года. Он добавил, что между полевыми экспедициями у участников "Кречета" много мероприятий: горные походы, уроки мужества со школьниками и многое другое.

Мероприятие, приуроченное 25-летию отряда "Кречет", было наполнено концертными номерами, театрализованными выступлениями.

Инна Пахомова