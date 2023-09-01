  • 16 сентября 202316.09.2023суббота
  • USD96,6338
    EUR103,0358
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Две дорожные аварии произошли из-за тумана на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Происшествия, 09:36 16 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два ДТП с пострадавшими произошло на 28-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск утром 16 сентября.

Как отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области, сложная обстановка на данном участке сложилась из-за задымления и тумана.

В условиях плохой видимости "Газель" въехала в автомобиль Nissan. После этого в стоящую "Газель" въехала фура.

По инерции "Газель" отбросило на Nissan и стоящих на дороге мужчину и женщину, оба пострадали. Предварительно, у женщины тяжелые травмы ног.

На месте аварии работает наряд ДПС. Инспекторы оказали первую помощь пострадавшим и сейчас регулируют движение вручную.

Для оказания помощи направлены еще два наряда полка ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует в случае плохой видимости принимать меры безопасности вплоть до остановки на парковках или обочинах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:16 16.09.2023Наркокурьера с тремя килограммами "синтетики задержали" тюменские автоинспекторы
09:36 16.09.2023Две дорожные аварии произошли из-за тумана на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск
09:07 16.09.2023Два человека погибли при пожаре в Казанском районе
18:06 15.09.2023В Тюмени задержали водителя со 114 нарушениями ПДД