Две дорожные аварии произошли из-за тумана на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два ДТП с пострадавшими произошло на 28-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск утром 16 сентября.

Как отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области, сложная обстановка на данном участке сложилась из-за задымления и тумана.

В условиях плохой видимости "Газель" въехала в автомобиль Nissan. После этого в стоящую "Газель" въехала фура.

По инерции "Газель" отбросило на Nissan и стоящих на дороге мужчину и женщину, оба пострадали. Предварительно, у женщины тяжелые травмы ног.

На месте аварии работает наряд ДПС. Инспекторы оказали первую помощь пострадавшим и сейчас регулируют движение вручную.

Для оказания помощи направлены еще два наряда полка ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует в случае плохой видимости принимать меры безопасности вплоть до остановки на парковках или обочинах.