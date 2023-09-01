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В ДТП под Тобольском погибла водитель

Происшествия, 12:44 16 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

33-летняя водитель автомобиля Skoda погибла в ДТП на 255-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском утром 16 сентября. Ее 12-летняя дочь госпитализирована.

Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, около 6 часов утра на трассе столкнулись автомобили Chery и Skoda. По предварительным данным, Chery выехал на встречную полосу. Возможно, его 51-летний водитель уснул за рулем.

Как выяснилось, мужчина проехал более 700 км, следуя с вахты из Нижневартовска в Башкортостан. Сразу после ДТП девочка позвонила отцу в Тобольск, сообщив о случившемся. Водитель Chery также доставлен в больницу.

Обстоятельства этого ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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