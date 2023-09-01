В ДТП под Тобольском погибла водитель
33-летняя водитель автомобиля Skoda погибла в ДТП на 255-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском утром 16 сентября. Ее 12-летняя дочь госпитализирована.
Как рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области, около 6 часов утра на трассе столкнулись автомобили Chery и Skoda. По предварительным данным, Chery выехал на встречную полосу. Возможно, его 51-летний водитель уснул за рулем.
Как выяснилось, мужчина проехал более 700 км, следуя с вахты из Нижневартовска в Башкортостан. Сразу после ДТП девочка позвонила отцу в Тобольск, сообщив о случившемся. Водитель Chery также доставлен в больницу.
Обстоятельства этого ДТП выясняются.