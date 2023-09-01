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Более 2 тысяч тюменцев присоединились к акции "Сохраним лес"

Общество, 14:02 16 сентября 2023

Тюменцы участвуют во всероссийской акции "Сохраним лес", отколо 2 тыс. 200 жителей Тюмени собрались в Винзилинском участковом лесничестве, чтобы высадить саженцы сосен.

Лес сажают на площади 24 гектара. На каждый гектар приходится по 2 тыс. 500 сосен, что в целом составляет около 60 тыс. деревьев. Восстановление лесного фонда - ключевая задача национального проекта "Экология".

"Высадка деревьев стала в регионе доброй традицией. Наша задача - сохранить природу для будущих поколений и научить этому детей и внуков", - отметила заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

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