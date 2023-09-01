Ольга Романец: на TNF будут подписаны соглашения с новыми резидентами

гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важные встречи с инвесторами, подписание соглашений с новыми резидентами пройдут на полях Промышленно-энергетического форума TNF для Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. Форум дает возможность для продуктивных встреч заказчикам и подрядчикам. Открывает новые возможности для развития отраслей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказала гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"20 сентября мы всей инвестиционной командой Тюменской области продемонстрируем те практики, кейсы, которые есть в нашем арсенале, – что мы можем делать для бизнеса, как реагировать на запросы. Вместе с бизнесом это все проговорим. Также активно будет участвовать в нетворкинг-сессиях, помогать нашим резидентам находить контрагентов, выходить на заказчиков. Форум важен и ценен этим. Он создавался для практической пользы, чтобы заказчики могли встречаться с подрядчиками. Нам необходимо, чтобы такие встречи приводили к результатам", - отмечает Романец.

23 резидента сегодня работают в Боровском и Богандинском индустриальных парках. Еще около 90 компаний – в ДСК 500. Примерно половина из общего количества относятся к нефтегазовой отрасли, остальные – ТЭК.

"Традиционно, это те отрасли, которые сильны компетенциями в нашем регионе, их число прибавляется. Сейчас в силу ухода иностранных компаний, с решением вопросов импортозамещения, у нас есть запросы от компаний на производство продукции, которая ушла с рынка. И этот тренд мы очень хорошо видим, и он будет только нарастать", - уверена гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области.

Всего более 10 тыс. участников ожидается на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, который в этом году увеличился на один день, пройдет с 18 по 21 сентября.

Площадь выставочного пространства расширена до 3 тыс. кв. метров. Свои стенды представят ведущие компании России, Тюменской области. Ожидается визит иностранных делегаций. С некоторыми зарубежными партерами во время форума будут подписаны соглашения о локализации производств на территории тюменского региона.

Анжела Лебедева