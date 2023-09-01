В Тобольске начнут выпускать местную рыбу в шоколаде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольскую рыбу в шоколаде скоро смогут попробовать жители и гости города. Продукцию начнут выпускать в октябре. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала шоколатье Тобольска, основатель фабрики "Тобольск шоколадный" Дарья Егорова.

"Мы сотрудничаем с нашим рыбзаводом. Они делают для нас специальные слайсы, которые мы глазируем нашим шоколадом. Можно будет попробовать все виды царской рыбы в премиальном шоколаде. Гости города смогут найти этот продукт в ближайшее время в точке на территории Тобольского кремля. Скоро у нас появится свое место в Александровском саду. Вообще, желающие находят нас во ВКонтакте", – сообщила она.

Сейчас проект с рыбой запущен в тестовом режиме. Выполнено клиширование, подготовлен визуал. Продукция будет выпускаться под брендом "Тобольск – ключ к Сибири".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Егорова называет себя гастроисследователем. Изучая историю города, она нашла информацию о том, что здесь производили шоколад, были кондитеры, делавшие сладости.

"Это были достаточно именитые кондитеры – поставщики императорского двора. Шоколад тоже был достойным. Мы решили возобновить эту историю, начать производить качественный хороший шоколад с большой привязкой к брендбуку города, бренду " Тобольск – ключ к Сибири". Это наша основная задача, супермиссия, суперцель. Мы хотим стать шоколадным гастробрендом", – поделилась шоколатье.

Изюминка тобольского шоколада заключается в том, что он натуральный. В него добавляют сибирские ягоды, кедровые орехи, начинки, которые можно встретить именно здесь. Есть коллекция шоколадных конфет с маринованным огурцом с медом, хреном с облепихой или горчицей. По словам Дарьи Егоровой, сладости с маринованным огурцом и медом произвели фурор на фестивале "Лето в Тобольском кремле". Они разошлись в считанные минуты. Также интересом у горожан и туристов пользуются трюфели со щавелем, ревенем, жимолостью. Тобольские сыровары производят для фабрики маскарпоне – из него кондитеры делают трюфели с сыром и кедровым орехом. "Это все заслуга и работа тобольских предпринимателей, фермеров. Хотим, чтобы в процессе создания гастробренда участвовали все тоболяки, жители города", – заключила предприниматель.

"Тобольск шоколадный" присоединился к фестивалю сибирских историй "Книги в городе. Тобольск", который проходит на ул. Мира с 15 по 17 сентября. В 2023 году событие объединило не только книгоиздателей, но и людей, рассказывающих истории в совершенно разных форматах, – спортсменов, исследователей, связанных с гастрономией. 16 сентября юным гостям площадки предложили создать шоколадный ключ – символ, который встречается в брендбуке города.

"Мы пытаемся максимально позиционировать наш бренд, потому что Тобольск – это наше место силы, сосредоточение энергии, творчества. Город меня сильно вдохновляет. Я коренная тоболячка. Я не собираюсь отсюда никогда уезжать. Мне здесь очень нравится. Наша задача – делать все, чтобы город развивался, чтобы гости и тоболяки знали историю, традиции. Нам не нужна чужая экзотика, у нас есть своя", – добавила Дарья Егорова.

17 сентября – заключительный день фестиваля "Книги в городе. Тобольск". Ознакомиться с программой можно по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин