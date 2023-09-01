Тюменское "Товарищество" поставит сказку выпускника колледжа искусств ТГИК

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль по сказке "Вороненок" выпускника колледжа искусств ТГИК Ярослава Журавлевича поставят участники театральной мастерской "Товарищество" регионального центра "Новое поколение" в Тюмени. Премьера состоится в середине 2024 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заслуженная артистка России, доцент, преподаватель актерского мастерства колледжа искусств ТГИК, куратор направления Елена Орлова.

Театральное товарищество регионального центра "Новое поколение" работает второй год. Участников отбирают в ходе кастинга. Преподаватели оценивают хореографические, ораторские навыки старшеклассников, умение держаться на сцене.

"Это второй набор. Сейчас у этих ребят будет возможность влиться в процесс. Они будут входить в тренинги речевые, пластические. Мы все вместе будем ставить сказку. Она про вороненка, который решил отколоться от стаи, остается совершенно один. В итоге он в полной мере начинает понимать, что такое самостоятельная жизнь, семья и поддержка", - говорит Елена Орлова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащийся школы "Лира" Тюмени Родион Плесовских долгое время занимался музыкой по классу баян, решил попробовать себя в театре. Для кастинга выучил стихотворение из школьной программы "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче".

"Я артистичный, страха сцены у меня нет. В свое время много играл, в разных конкурсах участвовал. Участие в театральной мастерской даст возможность выражаться мне эмоционально. Родители поддерживают мое желание этим заниматься", - отметил школьник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девятиклассница гимназии № 5 Анастасия Кузнецова признается, что любит театральное искусство, в свободное время посещает театры города.

"Для кастинга я подготовила басню Ивана Крылова "Ларчик". Она описывает людей, которые не знают, чего хотят от жизни. Я считаю, это важно для нашего времени – узнать, что мы хотим. Если попаду в театральную мастерскую, хочу получить опыт, открыться для сцены, научиться любить ее еще больше и любить зрителя", - поделилась Анастасия.

Занятия в театральной мастерской "Товарищество" будут проходить по выходным дням. Со школьниками поочередно будут работать преподаватели регионального центра "Новое поколение" и приглашённые деятели культуры.

Анжела Лебедева