15 новых экскурсионных программ запустят в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не менее пяти предприятий Тюменской области планируют ежегодно интегрировать в промышленный туризм региона. К 2025 году должно появиться 15 экскурсионных программ.

Об этом сказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов на дискуссионной сессии "Развитие промышленного туризма в Тюменской области", которая состоялась в рамках TNF-2023 в Тюменском технопарке 18 сентября.

Для увеличения количества предприятий-участников промтуризма проведут специальное обучение. Все представители производственных площадок, которые будут проходить его с экспертами и партнерами, получат готовые кейсы для запуска экскурсий. К этой работе привлекут не менее шести туроператоров.

В настоящее время идет обсуждение вариантов межрегионального маршрута с Ямало-Ненецким автономным округом.

"Если в 2017 году туризм был в регионе стартапом, то сейчас это большая и активно развивающаяся отрасль. Объем турпотока вырос в два раза, налоговые поступления – в три раза. Даже посещаемость нашей гордости – термальных источников – системно растет с 2019 года. Мы активно развиваемся. Произошла консолидация отрасли под единым брендом. Создана целая система продвижения турпродуктов. Сейчас консолидируем вокруг себя большое количество экспертов, которые помогают в развитии туризма, занимаемся реализацией разных мероприятий", – рассказал Дмитрий Пухов.

Отметим, Тюменская область с 2020 года является столицей термальных вод. Единственный в стране термальный сезон запускается только в регионе.

Кроме того, идет процесс развития инвестиционных проектов. Сюда относятся создание туристического кластера возле "Жемчужины Сибири".

Отдельно по каждому промышленному предприятию-партнеру будет создан фотоконтент. О промтуризме в регионе снимут видеоролик. Для распространения на предприятиях выпустят полиграфическую продукцию.

Также Агентство туризма и продвижения Тюменской области интегрирует местные заводы в федеральные проекты. В 2022 году туроператоры зашли в программу "Больше, чем путешествие". При поддержке СИБУРа запустили проект "Город открытий".

Раздел о промышленном туризме открыт на портале Visit Tyumen. Его посетили 1,6 млн посетителей. Одноименное мобильное приложение установили 46 тыс. пользователей. Отдыхом в Тюменской области активно интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска.

Инна Пахомова