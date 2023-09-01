Тюменские гимнастки отправятся на первенство России в Казани

| Фото: Федерация спортивной гимнастики Тюменской области | Фото: Федерация спортивной гимнастики Тюменской области

Путевки на первенство России по спортивной гимнастике завоевали тюменские спортсмены на командных соревнованиях. На окружном этапе первенства свое мастерство продемонстрировали около 30 участниц из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Честь региона защищали 10 девочек из Тюмени, Ишима и Тобольска.

Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, юные гимнастки выступили с вольными упражнениями, опорными прыжками, а также показали свои навыки на брусьях и бревнах.

По результатам командного первенства среди юниорок 13-15 лет первое место турнирной таблицы заняла Тюменская область. На второй позиции расположилась Свердловская область, а третье место взяла Челябинская область.

Среди девушек 11-12 лет в командном зачете победу одержали представительницы Свердловской области. Второе место заняли спортсменки Тюменской области, а тройку призеров закрыла делегация Челябинской области.

По итогам соревнований стали известны участники предстоящего первенства России по спортивной гимнастике, которое пройдет в Казани с 22 по 26 октября. Ими стали команды, занявшие первое и второе место окружных состязаний.