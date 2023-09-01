Тюменские гимнастки отправятся на первенство России в Казани
Путевки на первенство России по спортивной гимнастике завоевали тюменские спортсмены на командных соревнованиях. На окружном этапе первенства свое мастерство продемонстрировали около 30 участниц из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Честь региона защищали 10 девочек из Тюмени, Ишима и Тобольска.
Как сообщает департамент по спорту Тюменской области, юные гимнастки выступили с вольными упражнениями, опорными прыжками, а также показали свои навыки на брусьях и бревнах.
По результатам командного первенства среди юниорок 13-15 лет первое место турнирной таблицы заняла Тюменская область. На второй позиции расположилась Свердловская область, а третье место взяла Челябинская область.
Среди девушек 11-12 лет в командном зачете победу одержали представительницы Свердловской области. Второе место заняли спортсменки Тюменской области, а тройку призеров закрыла делегация Челябинской области.
По итогам соревнований стали известны участники предстоящего первенства России по спортивной гимнастике, которое пройдет в Казани с 22 по 26 октября. Ими стали команды, занявшие первое и второе место окружных состязаний.