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В Тюмени на ТЭЦ-2 ликвидировали возгорание генератора

Происшествия, 15:54 18 сентября 2023

Cообщение о возгорании генератора во втором блоке ТЭЦ-2 в Тюмени на ул. Широтной, 200 поступило в 13 часов 38 минут 18 сентября, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пяти квадратных метров.

На ликвидации очага возгорания были задействованы девять спецмашин и 46 человек личного состава. К настоящему моменту горение ликвидировано.

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# пожар , ТЭЦ-2

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