В Тюмени на ТЭЦ-2 ликвидировали возгорание генератора

Cообщение о возгорании генератора во втором блоке ТЭЦ-2 в Тюмени на ул. Широтной, 200 поступило в 13 часов 38 минут 18 сентября, сообщает МЧС России по Тюменской области.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение в районе генераторной установки на площади пяти квадратных метров.

На ликвидации очага возгорания были задействованы девять спецмашин и 46 человек личного состава. К настоящему моменту горение ликвидировано.