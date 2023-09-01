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Четыре педагога из Тюменской области участвуют в финале конкурса "Сердце отдаю детям"

Общество, 17:01 19 сентября 2023

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Четыре тюменских педагога участвуют в финале всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", который проходит в Санкт-Петербурге. Всего за победу поборются 90 человек из 40 регионов России, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Тюменскую область представляют педагог дополнительного образования частного образовательного учреждения дополнительного образования Центр традиционной православной культуры "Троица" Ольга Белогубова из Нижнетавдинского района. Она выступает в номинации "Педагог дополнительного образования по художественной направленности".

Педагог дополнительного образования "Дома детского творчества" из Тобольска Валентина Коростелёва покажет мастерство в номинации "Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности", а преподаватель "Киевской детской школы искусств" из Ялуторовского района Анна Лырчикова в номинации "Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью". Тренер-преподаватель из спортивной школы №2 Тюменского района Рамиль Хасанаев представит регион в номинации "Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности".

20 сентября конкурсанты продемонстрируют членам жюри свой уникальный подход в конкурсных испытаниях первого финального этапа: открытом мастер-классе "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании" и групповом импровизационном конкурсе "Сетевая интеграция в дополнительном образовании".

Прохождение конкурсных испытаний второго очного этапа будет зависеть от количества набранных баллов. К "Педагогическому многоборью" и "Высшей Лиге дополнительного образования детей" будут допущены только победители в каждой из девяти номинаций.

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# дети , конкурс , педагоги

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