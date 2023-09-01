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В Сладковском районе выполнили все работы по программе капремонта на 2023 год

Экономика, 16:38 20 сентября 2023

Все дома отремонтировали по программе капремонта на 2023 год в Сладковском районе. На последнем объекте – двухэтажном доме на ул. Ленина в Сладково - обновили фасад, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В двухподъездном доме 1972 года постройки живут 59 человек. Он расположен в центре села, поэтому обновленный внешний вид радует не только собственников, но и сельчан, уточняется в сообщении.

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# капитальный ремонт , Сладковский район

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