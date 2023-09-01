Участникам TNF рассказали, когда ИИ войдет в привычную жизнь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Искусственный интеллект войдет в повседневную жизнь людей в ближайшие 5-10 лет.

Таким мнением поделился директор центра прикладного ИИ, профессор Сколтеха Евгений Бурнавев на сессии Промышленно-энергетического форума TNF 20 сентября.

"Скорее всего мы перестанем замечать чат ChatGPT и другие подобные сервисы, как перестали замечать алгоритмы, которые работают, например, в пробках. Помните, какое-то количество времени назад не было "Яндекс.такси", а сейчас это стандартное приложение, как что-то само собой разумеющееся. Они мягко войдут в нашу жизнь, будут составлять какие-то краткие обзоры статей, выжимки из текстов", - добавил он.

Коммерческий директор ЦРТ Евгений Зубаков рассказал, что он выступает за развитие ИИ, потому как ему этого не хватает уже сейчас для практического применения в рабочих процессах. По его мнению, в LLM - передовых системах искусственного интеллекта, предназначенные для обработки, понимания и создания текста, подобного человеческому, нужно уже сейчас расширять контекст.

"Но все же, последние события показали, что любая экстраполяция не работает. Это как с коронавирусом - было миллион прогнозов, но все оказались неверными. Надо делать сейчас и надеяться на лучшее. Что будет через пять лет, неизвестно", - резюмировал генеральный директор AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.

Виктория Макарова