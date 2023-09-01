Жителям Тюмени предлагают пройти маршрут в виде сердца и выиграть подарки

| Фото: из сообщества "Стальной характер | Тюменская область" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Стальной характер | Тюменская область" во ВКонтакте (архив)

Пройти маршрут в форме сердца предлагают жителям Тюмени сотрудники Тюменского кардиологического научного центра. Акция #Сердечныймаршрут72 приурочена ко Всемирному дню сердца.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая приемного отделения Тюменского кардиологического научного центра Анастасия Такканд, дистанция может быть любой. Маршрут в форме сердца можно пройти, проехать на велосипеде или пробежать.

"Отметки, где участник начал физическую нагрузку и закончил ее, можно поставить на онлайн-карте. Победителей определим в разных номинациях: "Самый быстрый маршрут", "Самый креативный маршрут", "Самый массовый маршурт". Можно участвовать не только в одиночку, но и с родственниками, семьями. Акция проходит с 18 по 30 сентября. В последний день подведут итоги в режиме онлайн-трансляции", — поделилась Анастасия Такканд.

Желающим принять участие в акции #Сердечныймаршрут72 предлагают выбирать маршрут, установить трекер на свой смартфон. Зарегистрироваться для розыгрыша призов нужно на специальном сайте акции www.heartday72.tilda.ws.

Тюменский кардиологический научный центр участвует в акциях, приуроченных к этому дню постоянно. Ежегодно здесь привлекают пациентов, активизируют их, помогают им, направляют их на правильную физическую, психологическую нагрузку. Людям напоминают о необходимости регулярных обследований и лечения.

Каждый год стараются придумать что-то новое, актуальное. В 2022 году, например, рисовали мандалу на улице, раскрашивали ее с сотрудниками, пациентами, детьми. "Это был этап психологической разгрузки, цветотерапии, улучшения фона настроения. В позапрошлом году состоялись прогулки с собаками. Как мы знаем, общение с животными успокаивает психоэмоциональный фон", — добавила заведующая приемного отделения Тюменского кардиологического научного центра.

Возрастное ограничние: 12+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин