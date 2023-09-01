Ходьба по 30-40 минут в день полезна для организма, считают тюменские кардиологи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заниматься физической нагрузкой никогда не поздно. Ежедневные прогулки продолжительностью 30-40 минут полезны для поддержания физической формы и организма в целом, считают сотрудники Тюменского кардиологического научного центра.

По мнению врача-кардиолога высшей категории, ведущего научного сотрудника отделения артериальной гипертонии, коронарной недостаточности Тюменского кардиоцентра Нины Шуркевич, людям, у которых не хватает времени на выполнения физических упражнений, достаточно ходить пешком на работу и с работы домой. Если с утра сделать зарядку продолжительностью 10 минут будет еще лучше, уверена врач.

"Пожилым людям желательно нужно заниматься упражнениями под контролем врача. Каждый должен знать состояние своего здоровья, о своих болезнях. Посоветоваться с врачом нужно желающим любого возраста обязательно. Начинать лучше с небольшой нагрузки — с ходьбы", — добавила врач-кардиолог высшей категории, ведущий научный сотрудник отделения артериальной гипертонии, коронарной недостаточности Тюменского кардиоцентра.

Нина Шуркевич сама предпочитает ходить на работу пешком. Занимается этим уже 35 лет в любую погоду. "Я работаю с кардиоцентре с 1989 года. Живу на улице Чаплина. Раньше моста не было, транспорт тоже был не налажен. Вынуждена была ходить пешком через железнодорожные пути туда и обратно. В 2001 году построили мост, но привычка ходить пешком осталась", — поделилась сотрудник кардиоцентра.

Упражнения хорошо помогают восстановить организм. В программах реабилитации Тюменского кардиоцентра основной акцент сделан именно на физкультуре и кардиотренировках. "С помощью лечебной физкультуры, кардионагрузок мы можем тренировать сердечно-сосудистую систему создавать условия для счастливой жизни. Упражнения можно делать дом. Но если у человека был инфаркт или ранее ему провели стентирование, то лучше провести подбор физической активности под контролем врача", — сказала врач кардиолог, врач физической реабилитационной медицины Тюменского кардиологического научного центра Юлия Шароян.

По ее мнению, физическая актвиность имеет значение в любом возрасте, но заниматься нужно правильно. Так, скандинавская ходьба требует умения и наука, чтобы это принесло результат. "Даже я, не будучи профессионалом, вижу, что у многих людей с палками нарушена правильность движения. Физическая нагрузка будет полезна тогда, когда вы увеличиваете частоту своих сердечных сокращений. Просто ходить медленно и гулять — это лучше, чем ничего, но тренировка — это, когда увеличивается пульс", — заключила Юлия Шароян.

Отметим, Тюменский кардиоцентр запустил акцию #Сердечныймаршрут72, приуроченную ко Всемирному дню сердца. До 30 сентября жителям Тюмени предлагают преодолеть маршрут в форме сердца. Можно пройти дистанцию пешком, проехать на велосипеде или пробежать. Желающим принять участие в акции #Сердечныймаршрут72 предлагают выбирать маршрут, установить трекер на свой смартфон. Зарегистрироваться для розыгрыша призов нужно на специальном сайте акции www.heartday72.tilda.ws. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин