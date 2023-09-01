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Владимир Якушев держит на контроле вопросы обеспечения горячим питанием школьников

Политика, 12:57 21 сентября 2023

Комбинат школьного питания "Центральный"

Во всех тюменских школах питание школьников находится под строгим родительским контролем. В целом по Уральскому федеральному округу им охвачено две трети школ.

Питание школьников, по словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, который держит на контроле вопросы обеспечения горячим питанием школьников начальных классов, должно отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.

"Поэтому основное внимание сосредоточено на качестве продуктов и блюд, а также сбалансированности меню. Эти вопросы находятся на постоянном контроле органов Роспотребнадзора, однако не последнюю роль играет родительский контроль. Планируем довести охват до 100 процентов", – отметил он.

Полпред напомнил, что в соответствии с поручением главы государства все ученики начальных классов в регионах УФО – а это более 700 тысяч человек - с 1 сентября 2020 года получают бесплатное горячее питание.

Он также добавил, что на последнем заседании оперативного штаба Минпросвещения России по организации горячего питания прозвучало предложение объединить усилия Народного фронта и Национальной родительской ассоциации в организации такой работы в школах.

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# Владимир Якушев , школьное питание

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