Почти четверть жителей Тюмени задумываются о смене профессии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти четверть жителей Тюмени задумываются о смене профессии. Еще 28 % жалеют о выбранной профессии, а 26 % переживают, что и-за бурного развития технологий могут лишится работы.

По опросу страховой компании "Ренессанс Жизнь" и исследовательского центра Зарплата.ру, больше всего возможностей для развития тюменцы видят у специалистов в направлении работы с искусственным интеллектом, кибербезопасности и разработки киберпротезов.

Но технологии не смогут заменить врачей. Так считают 88 % опрошенных, еще 68 % уверены в перспективности строительных специальностей, 63 % сотрудников правоохранительных органов, 31 % страховых агентов. На взгляд респондентов, именно эти профессии ИИ сможет дополнить, а не заменить. Таким специалистам важны социальные навыки не меньше, чем знания и умения.

"Консультант по страхованию жизни – одна из тех профессий, которые не вытесняются, а дополняются современными технологиями. Понять ценность продукта для благополучия семьи поможет только человек, технологии же позволяют упростить диалог с клиентом, сделать его удобнее. По итогам первого полугодия 2023 года в нашей стране 1,7 миллиона действующих договоров накопительного страхования жизни, что составляет чуть более одного процента населения России. В других странах этот показатель доходит до 80-90 процентов, поэтому ожидается, что интерес к профессии консультантов по страхованию жизни в нашей стране будет только расти", — рассказал генеральный директор СК "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев.

Отметим, что в опросе участвовали 2 тыс. 450 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.