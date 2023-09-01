В РФ намерены снизить цены на бензин за счет ограничения экспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке ввело правительство РФ 21 сентября.

Данная мера, уверены эксперты, поможет насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.