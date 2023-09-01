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В УФО увеличат на 10 % число бюджетных мест по специальностям "Здравоохранение и медицинские науки"

Общество, 19:13 21 сентября 2023

t.me/urfo_info

Исполнение указов и поручений президента РФ рассмотрели на совещании под председательством полпреда президента в УФО Владимира Якушева.

"Все поручения президента касаются базовых сторон жизни каждого гражданина, отражают наиболее актуальные вопросы, и должны исполняться в строго установленные сроки", - отметил Якушев.

В августе 2023 года контрольное управление главы государства согласилось с мнением аппарата полпреда в УФО о выполнении регионами федерального округа еще 11 контрольных поручений. В их числе были поручения по вопросам образования и здравоохранения.

На совещании обсудили результаты работы по увеличению к 2024-2025 учебному году на 10 % контрольных цифр приёма на обучение за счёт бюджета по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям "Здравоохранение и медицинские науки".

Кроме того, в регионах были приняты достаточные меры по поддержке экономики и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей в период распространения коронавирусной инфекции в регионах УФО.

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