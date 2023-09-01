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Движение на Обходе Тюмени перекроют на три часа в ночь на 25 сентября

Экономика, 11:30 22 сентября 2023

t.me/gus72to

Движение по Обходу Тюмени перекроют 25 сентября с полуночи до 3 часов. Подрядная организация начала подготовку к монтажу пролётного строения надземного пешеходного перехода в районе ЖК "Колумб", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Сегодня будет выполнен демонтаж опоры освещения, которая находится в районе будущего перехода. Специалисты готовят металлическую конструкцию надземного пешеходного перехода. Опоры под неё уже смонтированы", - пояснили в ведомстве.

На месте перекрытия движения будут дежурить наряды ДПС.

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# ГУС Тюменской области , обход Тюмени

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