Более 60 участников соберет первый "Батл идей" в Ишиме

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме

Более 60 человек примут участие в "Батле идей" в Ишиме 24 сентября. Это событие станет финалом "Фабрики проектов", запущенной месяц назад в ишимском мультицентре "Моя территория". Авторы защитят 10 социальных программ, расскажут об их актуальности и заручатся поддержкой организаторов в реализации заявленного события.

"За это время ребята получили неоценимый опыт социального проектирования, их научили правильно писать проект, оформлять паспорт и рассказали, на какие конкурсы можно подавать готовый авторский продукт", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер проектов центра Роман Дробунин.

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме

Отбор идей пройдет в формате шоу "Голос". Члены жюри сядут к докладчику спиной, если им понравится презентация проекта, они повернутся лицом к выступающему. Во второй тур, "Дебаты" пройдут те, к кому повернутся два из трех членов жюри. Там каждой паре участников в течение предстоит ответить на вопросы друг друга и экспертов. И третьим этапом станет подведение итогов.

Эксперты из Тюмени и Ишима, компетентные в социальном проектировании и имеющие солидный бэкграунд, оценят идеи и выберут три лучших. Их авторам вручат сертификаты на реализацию своего события и мерч-бокс от команды мультицентра. Это так называемая "сумка проектника", в которую организаторы сложили самое необходимое для создания общественно значимых инициатив: беспроводную колонку, флеш-накопитель, портативный аккумулятор, планер и планшетку.

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме

В дальнейшем ребята смогут стать участниками областного конкурса молодежных инициатив "Моя идея", заявочная компания на который стартует в октябре.

По словам менеджера проектов, 23 сентября, накануне защиты, конкурсантов научат мастерски выступать перед публикой, ярко презентовать свой проект, грамотно вести дискуссию и отвечать на вопросы жюри.

Роман Дробунин приоткрыл завесу тайны и рассказал, что на "Батле идей" участники представят проект экологического пикника, поэтического салона, презентуют создание сайта для помощи студентам в написании курсовых и исследовательских работ.

| Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме | Фото: мультицентр "Моя территория" в Ишиме

Инна Кондрашкина