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Тюменский кардиолог пояснила, как избежать осложнений на сердце при гриппе

Общество, 10:31 23 сентября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Валерия Гаранина рассказала, как не допустить проблем с сердечно-сосудистой системой после перенесенного гриппа. Самое серьезное осложнение – миокардит - воспаление сердечной мышцы.

По словам врача, при длительно сохраняющейся слабости, температуре, нарастающей одышке или болях в груди нужно обратиться к кардиологу. Особенно, если неприятное ощущения в области груди не проходят или стали регулярными. В этом случае сначала нужно обратиться к терапевту, а потом к кардиологу.

Также Валерия Гаранина напомнила, что препаратов, способных "улучшить" иммунитет просто нет. Ни витамины, ни пробиотики не показали эффективность в профилактике ОРВИ и гриппа. Лучше всего – прогулки на свежем воздухе, нормальный сон, здоровый образ жизни и полноценное питание, сообщает tmn.aif.ru.

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# врачи , грипп , кардиолог

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