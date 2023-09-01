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32 спектакля покажут на V фестивале SOMA в Тюмени

Общество, 11:32 23 сентября 2023

сообщество "SOMA | фестиваль хореографических спектаклей" во ВКонтакте | Фото: сообщество "SOMA | фестиваль хореографических спектаклей" во ВКонтакте

32 постановки из 62 поданных покажут на V фестивале хореографических спектаклей SOMA в Тюмени с 25 по 29 октября. При этом заявки в номинациях open, film и classes принимаются до 1 октября, сообщают организаторы.

Как сообщают организаторы, в областную столицу приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы, Томска, Ростова-на-Дону и других городов.

Оценивать номера будут московский хореограф, педагог, постановщик, танцовщица Лика Шевченко, режиссер-хореограф спектакля "reКонструкция" Свободного театра современного танца, вошедшего в Лонг-лист Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Малинина Ксения, основатель и продюсер ежегодной программы "Художник современного танца на практике" Екатерина Стегний и другие. Для выступающих эксперты дадут мастер-классы.

Подробности можно найти в официальной группе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 12+.

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# постановка , спектакли

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