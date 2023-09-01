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В Тюменской области отстранили от вождения более 5 тыс. нетрезвых водителей

Происшествия, 12:11 23 сентября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Около 5 тыс. человек отстранили от вождения за управление транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков в Тюменской области с начала года.

Как сообщает информационный центр правительства региона, за повторное пьяное вождение осуждены 297 водителей.

Напомним, сплошные проверки проходят на дорогах области в выходные дни, 23 и 24 сентября. Также во всех муниципалитетах будут организованы "точечные" рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

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# водители , наркотики , пьяные водители , сплошные проверки

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