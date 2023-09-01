В Тюменской области отстранили от вождения более 5 тыс. нетрезвых водителей
Происшествия, 12:11 23 сентября 2023
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Около 5 тыс. человек отстранили от вождения за управление транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков в Тюменской области с начала года.
Как сообщает информационный центр правительства региона, за повторное пьяное вождение осуждены 297 водителей.
Напомним, сплошные проверки проходят на дорогах области в выходные дни, 23 и 24 сентября. Также во всех муниципалитетах будут организованы "точечные" рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.