В Тюменской области отстранили от вождения более 5 тыс. нетрезвых водителей

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Около 5 тыс. человек отстранили от вождения за управление транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков в Тюменской области с начала года.

Как сообщает информационный центр правительства региона, за повторное пьяное вождение осуждены 297 водителей.

Напомним, сплошные проверки проходят на дорогах области в выходные дни, 23 и 24 сентября. Также во всех муниципалитетах будут организованы "точечные" рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.