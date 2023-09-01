В Тюмени со 100-летием поздравили участницу Великой Отечественной войны

| Фото: ИИЦ «Сельский вестник» | Фото: ИИЦ «Сельский вестник»

Вековой юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны Анна Александровна Соколова из с. Омутинского Тюменской области 23 сентября. Поздравлять бывшую фронтовую связистку прибыла праздничная делегация, сообщает информационный центр правительства региона.

Анне Соколовой были переданы слова поздравлений от президента РФ и губернатора Тюменской области Александра Моора. Со 100-летним юбилеем ветерана лично поздравил глава Омутинского муниципального района Олег Кузнецов.

"Ваш фронтовой и трудовой жизненный путь, любовь к Родине и вера в людей всегда будут примером для нас. Как истинный патриот, вы до сих пор в строю. Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья, жизнелюбия и оптимизма", - сказал он.

Выступления для долгожительницы подготовили ансамбль русской и казачьей песни "Начало" и юные артисты районного Дома культуры.

В 1942 году 19-летней девчонкой Анна отправилась на фронт добровольцем, служила на коммутаторе, обеспечивала связь между авиаполками, дошла до Берлина, имеет боевые награды.