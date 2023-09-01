Новый компьютерный томограф приобрели в казанской больнице № 14

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый компьютерный томограф Philips Incisive CT приобрели в Областную больницу №14 в с. Казанское Тюменской области. Он позволяет использовать самые низкие дозы облучения без потери качества, сообщает департамент здравоохранения региона.

Аппарат новейшего поколения в полной мере отвечает современным требованиям для проведения лучевой диагностики и даёт возможность проводить огромный спектр исследований компьютерной томографии.

Лучевая нагрузка распределяется индивидуально в зависимости от возраста, веса и области исследования. Возраст пациентов может быть от новорождённых до людей пожилого возраста. Пациент может быть в сознании, без сознания, под наркозом. В дополнение к внешним медицинским устройствам пациент может иметь внутренние медицинские приборы, например, кардиостимулятор, ортопедические имплантаты.

"Оборудование позволяет значительно сократить время ожидания исследования и получения конечного результата. На данном компьютерном томографе мы можем выполнять исследования различных областей тела, в том числе с контрастом, томограф позволяет с комфортом обследовать пациентов разной комплекции, он обладает грузоподъёмностью до 205 килограмм. Приобретение позволит своевременного диагностировать онкологические заболевания на более ранних стадиях, что соответственно повысит эффективность лечения", - рассказал главный врач областной больницы № 14 Дмитрий Суворов.

Томограф приобрели в рамках программы "Модернизации первичного звена здравоохранения".